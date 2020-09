Com baixas na defesa, Fortaleza encara o Santos para manter reação

Com desfalques na defesa, o Fortaleza vai encarar o Santos na Vila Belmiro, neste domingo, às 20h30, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tentativa de sustentar sua reação na competição. O time comandado por Rogério Ceni está há três jogos sem perder e, na última rodada, desbancou o então líder Internacional.

O zagueiro Quintero estava vetado pelo por conta de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Apesar de já estar trabalhar com bola, o departamento médico do clube achou por bem segurar o jogador para evitar que a lesão se agrave.

Assim, Rogério Ceni vai escalar Jackson como substituto para atuar ao lado de Paulão. É uma mudança natural, porque Jackson tem se revezado com os outros dois zagueiros e já atuou seis jogos. Ele está totalmente recuperado de uma lesão muscular e pronto para corresponder. "Estou inteiro e pronto para ajudar o time. Não sinto mais nada e, com certeza, tenho condições de atuar durante os 90 minutos", comentou o zagueiro.

A dúvida maior está na lateral-direita, com Tinga ainda fazendo trabalho de transição após se recuperar de lesão. Caso não tenha condições de jogo, Marlon segue na lateral. É o mais provável.

O objetivo de Rogério Ceni é manter a sequência positiva, com empate fora diante do Grêmio por 1 a 1, e vitórias por 1 a 0, na Arena Castelão, diante do Sport e na última rodada contra o líder Internacional. Com 15 pontos, o Fortaleza iniciou a rodada na parte de cima da tabela de classificação.