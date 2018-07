Com baixas no setor defensivo, Grêmio enfrenta o forte ataque do Sport Com quatro desfalques no setor defensivo, o Grêmio recebe o Sport, o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 25 gols marcados, neste sábado, às 19h30, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 15.ª rodada da competição.