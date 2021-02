Com baixas, Red Bull Bragantino visita Sport para manter sonho da Libertadores

Para manter vivo o sonho de disputar a Copa Libertadores, o Red Bull Bragantino vai precisar superar muitos desfalques nesta segunda-feira, quando enfrenta o Sport, às 20 horas, na Ilha do Retiro, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Vindo de jogos sem derrotas, o time paulista tem 48 pontos e uma vitória não só mantém vivo o sonho de vaga na fase preliminar da Libertadores como também garante a classificação para a Copa Sul-Americana de 2021.

Leia Também Luciano elogia equipe em primeira vitória no ano e defende foco no clássico com o Palmeiras

O problema é que o técnico Maurício Barbieri acumula desfalques importantes. No sistema defensivo, são duas baixas. O lateral-esquerdo Edimar recebeu o terceiro amarelo no empate com o Flamengo, por 1 a 1, e o zagueiro Léo Ortiz testou positivo para a covid-19.

Fabrício Bruno será o novo companheiro de Ligger no meio da defesa. Na lateral esquerda, Maurício Barbieri tem Weverson e Lucas Cândido à disposição, com preferência para o primeiro.

As outras duas baixas são no ataque. Com problemas musculares na coxa, Helinho e Artur não viajaram com a delegação para Recife (PE). Bruno Tubarão e Lucas Evangelista são os prováveis substitutos, enquanto Morato corre por fora.