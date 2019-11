Com Bale decisivo, País de Gales bate Hungria e se garante na Eurocopa

A seleção de País de Gales garantiu vaga na Eurocopa-2020, ao vencer, nesta terça-feira, em Cardiff, a Hungria, por 2 a 0, em duelo válido pela oitava e última rodada do Grupo E das Eliminatórias. A Croácia, líder da chave, folgou na rodada, que ainda teve a vitória da Eslováquia, também por 2 a 0, sobre o Azerbaijão.

Com esses resultados, País de Gales chegou aos 14 pontos, contra 17 da Croácia. A Eslováquia somou 13 pontos, contra 12 da Hungria.

Com rápido toque de bola e muita velocidade no ataque, os galeses dominaram o jogo, sob comando do canhoto Gareth Bale. Foi dele a jogada do primeiro gol. O astro do Real Madrid cruzou com estilo pela direita e Aaron Ramsey, livre, testou forte para abrir o placar, aos 15 minutos de jogo.

Os húngaros tentaram reagir, mas esbarraram na boa atuação do goleiro Wayne Hennessey, autor de duas defesas impressionantes no mesmo lance, aos 33 minutos.

O segundo gol de Ramsey, logo aos dois minutos do segundo tempo, acabou com a determinação dos húngaros, que, a partir daí, foram totalmente dominados e poderiam ter terminado a partida com uma goleada. Bale, James e Ramsey tiveram ótimas oportunidades, mas falharam na finalização.

Em Trnava, a Eslováquia venceu o Azerbaijão com gols de Robert Bozenik e Marek Hamsik, um em cada tempo, e terminou com a terceira colocação.

No Grupo I, Bélgica e Rússia ratificaram suas fáceis classificações. Os belgas venceram o décimo jogo consecutivo, ao marcar 6 a 1 sobre Chipre, com dois gols de Kevin De Bruyne. Os terceiros colocados na Copa da Rússia somaram 30 pontos, com 40 gols marcados e apenas três sofridos.

Com 24 pontos, os russos foram até San Marino e não tiveram problemas para marcar 5 a 0 sobre os anfitriões, que perderam todos os jogos disputados. Marcaram um gol e a defesa foi vazada 50 vezes.

A disputa da repescagem, quando serão definidas as quatro últimas seleções classificadas, será na data Fifa de março, mas o sorteio dos grupos da Eurocopa será dia 30, em Bucareste.