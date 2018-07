Com Bale e Marcelo, Real Madrid apresenta terceira camisa laranja

MADRI - O Real Madrid fez festa nesta quinta-feira para apresentar o seu terceiro uniforme para a temporada 2013/2014. Assim como escolheu o Barcelona no ano passado, o time madrilenho também optou pela cor laranja na camiseta apresentada nesta manhã pelo meia galês Gareth Bale, pelo atacante francês Karim Benzema e pelo lateral brasileiro Marcelo.

Esta é a primeira vez que o Real opta por um uniforme laranja, que será utilizado apenas em jogos da Copa dos Campeões. "Gostei muito. É diferente da camiseta azul ou da branca. É muito bonita", opinou Benzema. "É uma cor forte, e tomara que elas nos traga energia e força para ganhar as partidas da Copa", completou Marcelo.

Mas o destaque do evento em Madri foi mesmo Bale, que pela primeira vez desde sua apresentação apareceu como jogador do Real, depois de servir à seleção do seu país. "É uma honra estar no Real Madrid, que me recebeu tão bem. Todos desejam ganhar títulos com este clube e a equipe quer ganhar todos os campeonatos que disputarmos", observou o galês.

Bale recebeu as boas vindas dos companheiros: "Estamos muito contentes que esteja em Madri. É um jogador excelente e creio que acrescentará muito à equipe. É muito simpático, além de ser um excelente jogador. Espero que ele nos ajude a ganhar muitas partidas", avaliou Benzema.