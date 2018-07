Com Bale e Varane, Real Madrid faz 1º treino nos Emirados Árabes

Após desembarcar nos Emirados Árabes Unidos no domingo, o Real Madrid fez nesta segunda-feira o seu primeiro treino em Abu Dabi. E o atacante Gareth Bale e o zagueiro Raphael Varane participaram normalmente da atividade, incluindo o trabalho com bola, a dois dias da estreia do time espanhol no Mundial de Clubes da Fifa.

A dupla viajou com a delegação para o torneio apesar de ainda se recuperar de lesões. O técnico Zinedine Zidane, apesar de relacionar os dois jogadores, não garantiu a presença deles nas partidas que o Real deve fazer nos Emirados Árabes. O time estreará direto na semifinal, nesta quarta. Se vencer, fará a grande final no sábado.

Com o grupo completo, o time espanhol fez sua primeira atividade em Abu Dabi nas instalações do New York University. Zidane liderou sessão de controle e passe. Depois, dividiu o grupo em dois times para trabalho de posse de bola e pressão sobre o adversário. Os jogadores fizeram mini coletivo em campo reduzido e também treinaram finalizações.

Um dos favoritos ao título no Mundial, o Real estreará nesta quarta-feira contra o Al Jazira, às 15 horas (horário de Brasília). Se vencer, enfrentará na final o vencedor do confronto entre o Grêmio e o Pachuca, que entrarão em campo nesta terça-feira.