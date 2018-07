Com Barrios e Romero, Paraguai convoca 19 para encarar Colômbia e Argentina

O técnico Francisco Arce anunciou nesta terça-feira uma lista com 19 nomes que defenderão o Paraguai nos próximos dois compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O ex-lateral de Grêmio e Palmeiras optou por chamar primeiro os jogadores que atuam fora do país e incluiu dois que jogam em clubes brasileiros: os atacantes Lucas Barrios, do Palmeiras, e Ángel Romero, do Corinthians.

Desta forma, os dois estão entre os atletas que irão representar o Paraguai nas partidas contra Colômbia, dia 6 de outubro, em Assunção, e Argentina, cinco dias depois, em Córdoba, pela nona e décima rodadas das Eliminatórias.

Romero já havia sido chamado na primeira convocação de Arce como técnico da seleção paraguaia, justamente para as duas rodadas anteriores das Eliminatórias. Lucas Barrios, por outro lado, havia ficado de fora graças a uma lesão, mas agora, recuperado, ganhou nova chance de vestir as cores do país.

Quem parece perder espaço na seleção é o zagueiro Balbuena, também do Corinthians. O jogador foi à Copa América Centenário, chamado pelo então técnico do país Ramón Díaz, mas já havia sido deixado de fora da convocação anterior de Arce.

Confira a lista de 19 convocados para a seleção paraguaia:

Goleiro: Justo Villar (Colo Colo/Chile).

Defensores: Paulo Da Silva (Toluca/México), Pablo Aguilar (América/México), Bruno Valdez (América/México), Gustavo Gómez (Milan/Itália), Juan Patiño (Jaguares/México), Jorge Moreira (River Plate/Argentina).

Meio-campistas: Víctor Ayala (Al-Nassr/Arábia Saudita), Hernán Pérez (Espanyol/Espanha), Oscar Romero (Racing/Argentina), Miguel Almirón (Lanús/Argentina), Celso Ortiz (Monterrey/México).

Atacantes: Federico Santander (Copenhague/Dinamarca), Darío Lezcano (Ingolstadt/Alemanha), Jorge Benítez (Cruz Azul/México), Ángel Romero (Corinthians), Derlis González (Dínamo de Kiev/Ucrânia), Lucas Barrios (Palmeiras) e Edgar Benítez (Querétaro, México).