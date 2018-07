Com Barrios em treino, Renato Gaúcho faz mistério antes da estreia do Grêmio

Com mistério e até portões fechados em parte do treinamento, o técnico Renato Gaúcho praticamente definiu nesta sexta-feira a escalação do Grêmio para o jogo de abertura no Brasileirão, no domingo, contra o Botafogo, em casa.

A equipe titular deve ter Michel e Arthur no meio-campo e Lucas Barrios no ataque. O primeiro vai substituir Maicon, ainda não totalmente recuperado de problema físico. Arthur ocupará no meio o lugar de Léo Moura, que atuará na lateral direita, sua posição de origem.

No ataque, Barrios retomará sua posição. Ele treinou normalmente nesta sexta, assim como fizera na quinta. Já Edílson ficará de fora da estreia e das próximas duas partidas do Grêmio no Brasileirão porque está suspenso. Ele foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter acertado um soco em Rodrigo Dourado em Gre-Nal do ano passado.

O time gremista deve ser escalado no domingo com Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Ramiro, Arthur, Pedro Rocha e Luan; Lucas Barrios. Este time deve ser confirmado no treino da manhã deste sábado, na última atividade de preparação para a estreia no Brasileirão.