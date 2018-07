Com base mantida, Rodrigo diz que Vasco está preparado para ter sucesso em 2016

Rodrigo deu entrevista coletiva nesta quinta-feira, logo após o treinamento coletivo em que os titulares derrotaram os reservas por 2 a 0. "Foi o primeiro coletivo que tivemos com o campo todo. Acho que o time foi bem em cima do que o (técnico) Jorginho tem trabalhado. Hoje temos uma base e estamos um pouco mais preparados. Temos um time que vai dar conta do recado do que temos pela frente, que é o acesso no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. Queremos dar muitas felicidades aos torcedores nesta temporada", disse.

O zagueiro também destacou a importância da utilização dos jogadores das categorias de base, como é o caso do meia Mateus Vital, que está integrado ao elenco profissional desde o final de 2015. "Até agora a pré-temporada está sendo bacana. Os treinos estão muito bons. Os garotos não precisam olhar para mim e o Nenê como referência e sim para o Mateus Vital, que está já aí desde o ano passado. Vejo ele como referência para os garotos, não nós velhos", comentou.

No treinamento coletivo desta quinta-feira, Jorginho escalou o time titular com Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio César; Julio dos Santos, Mateus Vital, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Eder Luis) e Riascos. No segundo tempo, Yago Pikachu foi testado no lugar de Mateus Vital e o lateral-direito iniciou a jogada do primeiro gol pela direita e deixou Riascos na cara do gol. O atacante Eder Luis, que substituiu Jorge Henrique, marcou o segundo gol dos titulares após receber um belo cruzamento de Madson.

O Vasco treina até este fim de semana em Pinheiral e depois volta ao Rio. A estreia na temporada será no próximo dia 31 contra o Madureira, no estádio de São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.