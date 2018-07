Com 'baterias recarregadas', Roger visita CT do Atlético-MG e prevê bom ano

Em início de trabalho no Atlético-MG, o técnico Roger Machado visitou nesta sexta-feira a estrutura da Cidade do Galo. Contratado para a vaga de Marcelo Oliveira, demitido no fim do ano passado, o treinador se vê pronto para o desafio de levar o clube a grandes objetivos em 2017 e se mostrou ansioso para começar a trabalhar.

"A expectativa é sempre grande, de defender e trabalhar em um grande clube como o Atlético. O ano de 2016 passou, as férias acabaram e as baterias estão carregadas para trabalhar. Que seja um ano muito produtivo, de muitas conquistas", declarou em entrevista à TV Galo.

Roger será oficialmente apresentado neste sábado, mas mesmo antes disso, já planeja a temporada. Será o primeiro ano da Libertadores com novo formato, disputada ao longo de todo o ano, algo celebrado pelo treinador. Além desta competição, o Atlético-MG terá pela frente a Florida Cup, a Copa da Primeira Liga, o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

"As competições foram, digamos, diluídas ao longo da temporada. O bom é que temos o nosso grupo 80%, 90% formado, e isso dá uma continuidade. Agora, diante de um novo comando, mais uma continuidade com jogadores já acostumados a disputar essa competição que é a Libertadores, competição mais importante no cenário internacional do nosso futebol. O hábito de disputar a competição dá uma vantagem ao Atlético-MG. Já venceu, sabe o caminho e tem que repetir", avaliou.

Para conquistar os títulos que almeja, Roger conta também com a estrutura da Cidade do Galo, uma das mais modernas do Brasil. "Eu ouvia muito falar, mas não havia tido a oportunidade de vir aqui. Não tenho dúvida que está entre as melhores do mundo, atende o que o futebol moderno precisa e acomoda bem os atletas para que eles consigam fazer o melhor", elogiou.