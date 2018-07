Com Benazzi, Portuguesa terá mudanças para não cair

Recém-contratado como novo técnico da Portuguesa, Vagner Benazzi chega com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento. Sua reestreia aconteceu já na última terça-feira no empate por 1 a 1 com o Boa, pela Série B. Em sua primeira análise na volta à equipe, o treinador deixou claro a importância de reforços, mas já avisou que acontecerá algumas dispensas nos próximos dias.

Assim que acertou a sua volta à Portuguesa, Vagner Benazzi ouviu da diretoria do clube que ganharia alguns reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe já encaminhou a contratação de dois jogadores, mas só irá revelar os nomes após a negociação ser concretizada. A tendência é que um meia e um atacante cheguem ao Canindé até o final de semana.

Por outro lado, Benazzi deve entregar uma lista de dispensas à diretoria também nos próximos dias. O treinador já tem encaminhado com quem pretende contar até o final da competição e vai liberar os jogadores que não serão aproveitados. "O torcedor pode ficar tranquilo. A diretoria me prometeu e vai trazer reforços o mais rápido possível. Temos alguns nomes engatilhados e devemos ter novidades nos próximos dias. Eu quero ter em cada posição o suficiente para trabalhar com calma.

Quero olhar no banco e saber que o jogador que entrará poderá ajudar ou até mesmo resolver a partida. Assim como alguns vão chegar, outros vão sair. Estamos definindo nosso planejamento para essa reta final de Série B", afirmou o treinador.O próximo desafio de Benazzi frente à Portuguesa é nesta sexta, às 19h30, na Arena das Dunas, em Natal, diante do América-RN, pela 24.ª rodada da Série B. A equipe é a 18.ª colocada com 18 pontos, a sete da própria equipe potiguar, que é a primeira integrante fora do descenso.