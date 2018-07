Com Benzema de 'garçom', França vence Ucrânia por 2 a 0 pelo grupo D

Com ótima atuação no segundo tempo, a França derrotou a Ucrânia por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Donetsk, pela segunda rodada do Grupo D da Eurocopa. A partida, no entanto, ficou marcada pela forte chuva que caiu na cidade ucraniana e interrompeu a partida, logo em seu início, por quase uma hora.

A vitória levou os franceses aos quatro pontos, cada vez mais próximos de uma vaga para as quartas de final. Já a Ucrânia estacionou nos três pontos, mas segue sonhando com a classificação.

Nesta sexta, ucranianos e franceses disputaram apenas quatro minutos da partida antes que o temporal que caia em Donetsk fizesse o árbitro interrompê-la. Após quase uma hora de espera e muito esforço da organização, que fazia o possível para tirar a água do gramado, o jogo foi reiniciado.

A paralisação, no entanto, pareceu ter esfriado os jogadores e a partida recomeçou com ritmo lento. Menez e Nasri perderam boas oportunidades para a França, Shevchenko respondeu para a Ucrânia, mas o primeiro tempo terminou mesmo em 0 a 0.

Na etapa final, o panorama mudou e os franceses foram para cima, pressionaram, até que chegaram ao primeiro gol, com Menez. Aos 6 minutos, ele recebeu bom passe de Benzema, após bela jogada de Ribery, e finalizou forte, de esquerda, sem chance para Pyatov.

Não demorou muito e a equipe do técnico Laurent Blanc ampliou. Benzema, de novo, deu linda assistência, desta vez para Cabaye, que dominou com dificuldade e conseguiu bater o goleiro.

Em desvantagem, a Ucrânia partiu para cima, mas foi a França que voltou a levar perigo, novamente com Cabaye, que acertou a trave. Sem fôlego, os donos da casa não conseguiram reagir.

Na última rodada da primeira fase, a França enfrentará a Suécia, na próxima terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), em Kiev. No mesmo dia e horário, a Ucrânia joga com a Inglaterra, em Donetsk.

Minuto a minuto

48 min - Fim de jogo em Donetsk. França vence Ucrânia por 2 a 0

45 min - 3 minutos de acréscimo

41 min - Nasri bate falta direto, com força, mas Pyatovv espalma para escanteio

37 min - Nasri invade a área, toca para Ribéry, mas ele cruza muito alto e a França perde boa chance

31 min - Está bem clara a decisão de Blanc, técnico da França: ele já começa tirar titulares importantes como Benzema porque considera que o jogo está ganho. Faltando cerca de 15 minutos para o fim, os franceses vão administrar o resultado

30 min - Mais uma mudança na França: Benzema sai e dá lugar a Giroud

27 min - França mexe outra vez: Menéz sai para a entrada de Martin

25 min - Ribéry cobra falta perigosa, mas a bola vai para fora

20 min - Alteração na França: Cabeye, sentindo dores na coxa, sai para entrada de M'Villa

20 min - Alteração na Ucrânia: Sai Yarmolenko, entra Alyev

20 min - A Ucrânia sentiu o baque, e a França toca a bola como quer

20 min - QUASE! Cabaye acerta um chute fantástico de longe, mas a bola explode na trave

16 min - A França tem tudo para ampliar o placar porque a Ucrânia, que busca reação, está deixando ainda mais espaços na defesa

15 min - Na Ucrânia, sai Nazarenko e entra Milevskiy

10 min - GOL DA FRANÇA! Outra vez Benzema tem papel fundamental. Ele puxa a marcação e dá passe açucarado para Cabaye, que bate cruzado da meia lua e amplia

7 min - GOL DA FRANÇA! França arranca com rapidez de seu campo. De Ribéry a bola chega a Benzema, que, centralizado, atua como garçom. Ele vê Ménez livre pela direita, com tempo de dominar e chutar rasteiro: 1 a 0

3 min - Ucrânia por pouco não abre o placar com Shevchenko, que chuta forte e quase acerta o ângulo do gol de Lloris

1min - Substituição na Ucrânia: entra Devic no lugar de Voronin

0 min - Começa o segundo tempo

PRIMEIRO TEMPO

46 min - Fim do primeiro tempo! Ucrânia e França empatam por 0 a 0

45 min - 1 minuto de acréscimo

44 min - França tenta pressionar nos últimos minutos, mas Ucrânia fecha bem os espaços

41 min - A Ucrânia adota a clara postura de jogar apenas no contra-ataque, buscando a ligação direta com Shevchenko

39 min - Pyatovv faz linda defesa na cabeçada do zagueiro Mexès após cobrança de falta de Nasri

33 min - Selin lança Shevchenko, que invade a área e solta uma bomba. Lloris defende

29 min - A jogada que Ménez desperdiçou começou nos pés de Ribéry, que aproveitou um descuido do meio de campo da Ucrânia. Esse tem sido o maior erro dos ucranianos: errar passes e saídas de bola, dando munição fácil aos franceses

28 min - QUASE! Ménez desperdiça a chance do jogo. Ele chega de trás, a poucos metros de Pyatovv, mas chuta em cima do goleiro ucraniano

25 min - Ribéry rouba bola e passa para Ménez, que chuta ao gol em vez de passar para Benzema. Bola vai por cima do gol

24 min - Yarmolenkoo chuta rasteiro, no canto esquerdo Lloris, mas a bola sai pela linha de fundo

22 min - As duas equipes se defendem bem, preenchendo muito o espaço de meio de campo. A Ucrânia faz a arriscada linha de impedimento. Até agora funcionou. Caminho é usar mais os lados do campo

16 min - Impedido! Ribéry lança Ménez, que toca para o gol, mas ele está em posição irregular

13 min - Como na estreia contra a Inglaterra, Nasri é o principal articulador da França. Ribéry aparece pouco no jogo

10 min - A drenagem do gramado do estádio do Shakhtar funciona, e a bola rola normalmente mesmo depois da forte chuva

8 min - Benzema recebe de Nasri, domina dentro da área, mas demora a chutar e recebe a marcação de três ucranianos. Ele poderia ter finalizado com mais rapidez

5 min - Benzema chuta forte, mas goleiro da Ucrânia defende em dois tempos

4 min - Às 14h01, recomeça a partida

JOGO INTERROMPIDO - Pelas imagens da televisão, o gramado, já encharcado, apresenta várias poças de água

4 min - Parou! Árbitro decide interromper a partida devido ao temporal

2 min - A Ucrânia adianta a marcação e povoa o meio de campo, deixando o veterano Shevchenko mais isolado no ataque

1 min - Partida é disputada sob forte chuva

0 min - Começa a partida em Donetsk