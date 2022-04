Com Bia Haddad e Laura Pigossi, Brasil vence Chile e vai aos playoffs da Billie Jean King Cup

Com vitórias de Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi, o Brasil venceu mais uma na Billie Jean King Cup e avançou aos playoffs. Neste sábado, a equipe nacional superou o Chile nos dois jogos do dia em Salinas, no Equador, e terminou invicta o Zonal Americano I da competição, que era chamada de Fed Cup e é a versão feminina da Copa Davis.

Na primeira partida do dia, Pigossi derrotou Barbara Gatica por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h12min. A medalhista de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio, no ano passado, vem no embalo da sua primeira final de nível WTA da carreira jogando em simples - foi vice-campeã em Bogotá, no fim de semana passado.

"Principal hoje foi a postura tática. Joguei contra ela (Barbara) várias vezes, mas esta foi a primeira vez em quadra rápida. Consegui ser bem agressiva, manter o comando dos pontos, subir na rede nas horas certas e ter tranquilidade para fechar", comentou Laura Pigossi, atual 126ª do mundo, sua melhor posição da carreira.

Bia Haddad também confirmou o favoritismo logo em seguida. A número 61 do mundo superou Daniela Seguel (252ª) por 6/2 e 6/3, em 1h12min. "Acho que o principal fator para termos alcançado a classificação é o fato de o nosso time ser muito equilibrado. Todas as jogadoras têm condições de jogar nos jogos de simples ou duplas, independente do confronto", comentou a brasileira, vice-campeã de duplas no Aberto da Austrália.

A forte performance do Brasil neste sábado encerrou a campanha da equipe no Zonal. Foram quatro vitórias em quatro confrontos. Antes de vencer o Chile, o time nacional desbancou Guatemala (3 a 0), Argentina (2 a 1) e Colômbia (2 a 0).

"Nosso time foi maravilhoso, com uma semana impecável. Em todos os jogos, elas lutaram e deixaram tudo em quadra. Felizmente, saímos daqui com o nosso objetivo alcançado", exaltou a capitã do time, Roberta Burzagli.

Com o triunfo, o Brasil está classificado para disputar os playoffs da Billie Jean King Cup, em novembro. O adversário ainda será definido por sorteio. Os playoffs dão vaga na fase classificatória da elite do tênis feminino.