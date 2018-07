Com boa atuação de Nenê, Vasco goleia o Madureira

O habitual clima negativo após um rebaixamento não tomou conta do Vasco. Na estreia do Campeonato Carioca, o time goleou o Madureira por 4 a 1, em São Januário, com destaque para atuação de Nenê, melhor jogador da última temporada e que estendeu vínculo por mais três anos.

A vitória colocou a equipe de Jorginho na liderança do Grupo A. Na quinta-feira, o Vasco volta a campo para enfrentar o América, no estádio Edson Passos. O Madureira recebe a Cabofriense, em Conselheiro Galvão, na quarta-feira.

Com a torcida a seu favor, o Vasco dominou a etapa inicial. No primeiro bom lance, Nenê driblou o marcador e chutou forte de direita, mas a bola desviou na zaga e facilitou a vida do goleiro Rafael Santos. Logo depois, aos 7, saiu o gol. Nenê levantou na cabeça de Riascos, que subiu livre na área e completou para o gol: 1 a 0.

Com o termômetro na casa dos 40 graus era impossível manter o ritmo do início sufocante. A queda de ritmo deu ânimo ao Madureira, que encontrou um gol. Após falha defensiva, Daniel apareceu livre na área e marcou de cabeça: 1 a 1.

Ainda no primeiro tempo, o Vasco teve duas chances para retomar vantagem. Duas com Riascos. O colombiano perdeu o tempo de bola na primeira jogada e, na sequência, errou o cabeceio.

Após o intervalo, o time ganhou nova energia para vencer o jogo. Já aos 3 minutos, Andrezinho subiu sozinho na área e fez 2 a 1. Dessa vez não houve relaxamento por causa do calor. Mesmo com a vantagem, o time manteve seu ritmo mais forte e pressionou. Aos 35, pênalti sofrido por Madson. Nenê cobrou e fez 3 a 1.

Pouco antes do apito final, saiu o último gol. Aos 46 minutos, Nenê abriu o jogo com Jorge Henrique, que foi à linha de fundo e passou para Riascos encerrar a goleada vascaína.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 4 x 1 MADUREIRA

VASCO - Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar (Bruno Gallo); Julio dos Santos, Andrezinho; Mateus Pet (Yago Pikachu) e Nenê; Jorge Henrique (Éder Luís) e Riascos. Técnico: Jorginho.

MADUREIRA - Rafael Santos; Felipe Formiga, Daniel, Jorge Fellipe e Ernani; Everton, Ryan (Carlos Júnior), Leandro Chaves; Geovane Maranhão, Arthur Faria e João Carlos (Gerley). Técnico: Alfredo Sampaio

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha.

GOLS - Riascos, aos 7, e Daniel, aos 15 minutos do primeiro tempo; Andrezinho, aos 2, Nenê, aos 35, e Riascos, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Ernani, Jorge Felipe, Daniel e Everton (Madureira).

RENDA: 246.375,00.

PÚBLICO: 7.905 pagantes. (8.892 no total).

LOCAL: Estádio São Januário, no Rio (RJ).