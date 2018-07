Com boa campanha na Série B, Guarani não vê urgência em contratar reforços

O inesperado bom início do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série B, em que está nas primeiras colocações após 10 rodadas com 19 pontos, deixou os dirigentes mais aliviados. Tanto que passou a não ser mais urgente a busca por mais reforços. A promessa é de fazer tudo com muita calma e buscar novos jogadores só em caráter excepcional ou pontual.

Entre os nomes contratados até o momento, apenas o atacante Rafael Silva ainda não teve o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele pertence ao Cruzeiro, mas estava emprestado ao Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos. A janela de transferências internacionais só abriu na terça-feira passada e ele ainda aguarda pela liberação de documentos.

Ainda existe uma possibilidade da contratação do zagueiro Domingos, do Al Kharaitiyat, do Catar. A diretoria não comenta o negócio, que chegou até a ser dado como encerrado, mas foi revivido nos últimos dias. Também foram especuladas as saídas dos volante Auremir e Evandro, mas até agora nenhuma proposta chegou aos jogadores ou ao clube.

O supervisor geral Nei Pandolfo também trata com paciência a situação dos jogadores que não vem sendo aproveitados. O lateral Denis Neves já foi liberado para o Tombense-MG e o meia Edinho acertou com o CRB, enquanto que o atacante Uederson foi para o América-RN. O zagueiro Alef, o meia Renato Henrique e os atacantes Lorran e Rogério Leichtweis seguem em disponibilidade.

O Guarani só volta a campo contra o ABC, neste sábado, às 19 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 11.ª rodada da Série B.