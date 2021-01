Com boa campanha no returno, Red Bull Bragantino terá reforços contra Corinthians

O Red Bull Bragantino espera confirmar a sua ascensão nesta segunda-feira, às 20 horas, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, para seguir distante da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Invicto há quatro jogos e dono da quarta melhor campanha do returno, o time de Bragança Paulista (SP) terá reforços para o duelo válido pela 32.ª rodada.

"Um desafio enorme. O Corinthians é uma equipe de uma tradição gigantesca. A gente tem um desafio grande. Eles sempre costumam ter um desempenho muito bom jogando em casa. Nós sabemos que vamos ter que trabalhar bastante para estar à altura desse desafio", ponderou o técnico Maurício Barbieri.

Para o jogo, o comandante terá os retornos dos laterais Luan Cândido e Weverson, do volante Uillian Correia e do atacante Alerrandro. Todos se recuperaram da covid-19.

O zagueiro Fabrício Bruno, no entanto, testou positivo para o novo coronavírus e não joga. Ligger ficará em seu lugar. O meia Lucas Evangelista, com lesão na coxa, é desfalque certo. Em relação ao time que superou o Vasco por 4 a 1, outras duas mudanças podem acontecer. No meio, Ricardo Ryller disputa com Ramiers, enquanto que no ataque Hurtado pode jogar no lugar de Ytalo.

O Red Bull Bragantino não perde há quatro rodadas - três vitórias (contra São Paulo, Ceará e Vasco) e um empate contra o Atlético-MG. A boa fase reflete na campanha do segundo turno, a quarta melhor com aproveitamento de 61,1%.

"A gente pensa jogo a jogo. É claro que se a gente for ganhando todos os jogos que tem pela frente, a gente vai subir cada vez mais. A gente tem que se permitir sonhar, mas sempre com os pés no chão e avaliando jogo a jogo", disse Maurício Barbieri. O Red Bull Bragantino tem 41 pontos, enquanto que o Corinthians, que sonha com o G6, acumula 45.