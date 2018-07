Com boa campanha, técnico crê em título da Ponte Preta Conhecida como clube de futebol mais velho do Brasil, a Ponte Preta nunca conquistou um título em 112 anos de história. Mas a grande campanha e o recorde de 15 jogos invicto no Campeonato Paulista aumentam as esperanças de que o atual time poderá mudar a história. Para o técnico Guto Ferreira, o sucesso da equipe "é resultado de tudo que foi plantado".