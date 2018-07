Com boa campanha, Vitória mantém time contra o Goiás Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos em cinco jogos, o Vitória tem motivos para acreditar que a boa fase vai ser mantida no retorno da competição, após a pausa para a Copa das Confederações. É uma das poucas equipes que não sofreram alterações durante o recesso. Além disso, o intervalo serviu para que jogadores que estavam contundidos, como o meia Renato Cajá, se recuperassem.