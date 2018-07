Com 'boa evolução', Muricy tem alta prevista para o início da semana

No mesmo dia em que o São Paulo encarou o Flamengo na Arena Amazônia, em torneio amistoso realizado em Manaus, o técnico Muricy Ramalho voltou a evoluir em seu processo recuperação de uma diverticulite (inflamação na parede do intestino grosso). Boletim médico divulgado na tarde deste domingo pelo Hospital São Luiz confirmou que o treinador, internado desde a última quinta-feira, passou a ganhar previsão de alta "para o início da semana".

"O Hospital São Luiz Morumbi informa que o técnico do São Paulo Futebol Clube, Muricy Ramalho, continua internado e está sob os cuidados do médico-cirurgião Alexander Morrel. O paciente apresenta boa evolução e passa bem. A previsão de alta é para o início da semana", informou o boletim.

Internado desde a última quinta, Muricy seguia sem previsão de alta até o último sábado, quando um outro boletim avisou que ele estava "evoluindo clinicamente bem e dentro da normalidade". Ele deu entrada no hospital na capital paulista após sentir dores no abdômen e exames apontarem a inflamação no intestino grosso.

"Falei com Muricy e ele está bem. Terá alta amanhã (segunda-feira) e já voltará a trabalhar. Tenho certeza que o Muricy poderá seguir trabalhando. Se precisar se ausentar alguma vez do comando, o nosso plano B é o (auxiliar) Milton Cruz", afirmou o vice-presidente de futebol do São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro.

Por causa de sua internação, Muricy não pôde dirigir o São Paulo contra o Vasco, na última sexta-feira, em Manaus, assim como no confronto deste domingo contra o Flamengo. Sem poder contar com o treinador, o São Paulo foi comandado pelo auxiliar Milton Cruz nestas partidas. A expectativa, porém, é a de que o técnico já esteja liberado para a estreia no Campeonato Paulista, no dia 1.º de fevereiro, contra a Penapolense, em Penápolis.