Com boa recuperação, Pato retoma trabalho no gramado

Desfalque no jogo da noite desta segunda-feira, Alexandre Pato mostrou que está se recuperando bem de uma lesão na coxa esquerda. Nesta manhã, o atacante retomou os trabalhos no gramado, iniciando a transição do departamento médico para os treinos físicos. Pato, contudo, ainda não tem prazo definido para reforçar o São Paulo.

Acompanhado do fisioterapeuta Ricardo Sasaki, Pato correu no campo pela primeira vez desde que sofreu uma contratura no músculo posterior da coxa esquerda há dez dias, durante o jogo contra o Huachipato, no Chile, pela Copa Sul-Americana. O atacante alternou corridas com mudanças de velocidade e direções no CT da Barra Funda.

Pato deve manter o mesmo treino no período da tarde enquanto o time se concentra para o jogo desta noite, contra o Goiás, no Morumbi. O São Paulo busca em casa manter a perseguição ao líder Cruzeiro, que tropeçou na rodada ao empatar com o Figueirense. Se vencer nesta noite, o time paulista vai reduzir a diferença de sete para cinco pontos: 61 contra 56.