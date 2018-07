Com boa vantagem após vitória fora, Vasco recebe o CRB no RJ

O vencedor do confronto pegará o Santa Cruz, que eliminou o Vitória da Conquista ainda no primeiro jogo, com um triunfo por 2 a 0, fora de casa.

Apesar da boa fase, o técnico Jorginho ganhou um problema. Artilheiro da equipe na temporada, com dez gols marcados, o atacante Riascos não conseguiu a prorrogação do empréstimo junto ao Cruzeiro e não faz mais parte do clube. A diretoria ainda não descarta o retorno do jogador, mas não alimenta grande confiança.

Sem o colombiano, o prata da casa Thalles terá nova chance. O jogador chegou a ser criticado publicamente por Jorginho no ano passado por ter uma postura pouco profissional. Neste ano, mudou o comportamento e, mesmo na reserva, já marcou seis gols na temporada e recuperou a confiança do treinador.

Na defesa, a novidade pode ser Luan. Recuperado de dores na coxa direita, o zagueiro treinou normalmente e deve voltar a formar dupla de defesa com Rodrigo, após ter desfalcado o time nos dois últimos jogos.

O CRB passou por mudanças desde o primeiro jogo com o Vasco. Além de estrear com vitória sobre o Londrina, o time dispensou cinco jogadores, entre eles o experiente meia Marcos Aurélio, ex-Coritiba e Vitória. Com apenas um gol sofrido nos últimos quatro jogos, justamente para o Vasco, o clube alagoano aposta no sistema defensivo para classificar.