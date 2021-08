Com boa vantagem, Flamengo pega Olimpia no DF para confirmar vaga na semifinal da Libertadores

Com ampla vantagem e ostentando série invicta na Copa Libertadores, o Flamengo vai receber o Olimpia nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Mané Garrincha, para confirmar o favoritismo e a vaga na semifinal. O jogo em Brasília deve ter ao menos 10 mil torcedores presentes.

O atual bicampeão brasileiro é franco favorito por ter vencido o jogo de ida por 4 a 1. Assim, ficará entre os quatro melhores times desta Libertadores se perder por dois gols de diferença ou mesmo se levar um improvável 3 a 0 no placar, por ter marcado gol fora de casa, em Assunção, na semana passada.

O revés é improvável não apenas por causa da goleada na ida. O Flamengo vive grande momento na temporada. Em ascensão, acumulou seguidas goleadas entre Libertadores e Brasileirão nas últimas semanas. E perdeu apenas um dos últimos 11 jogos. Para ajudar, está invicto na competição sul-americana há 11 meses, ou 14 jogos - é a sua maior invencibilidade na competição.

O time carioca ainda tem a seu favor o apoio da torcida, que pela segunda vez estará presente em uma partida da equipe desde o início da pandemia, em março do ano passado. O retorno aconteceu no duelo da volta contra o Defensa Y Justicia, pelas oitavas de final, também no Mané Garrincha.

Nesta quarta, o estádio estará apenas com 30% de sua capacidade liberada, com 18 mil ingressos colocados à venda. A expectativa do clube carioca é de vender até 15 mil. Para entrar no local, o torcedor terá que apresentar comprovante de vacinação completa (seja para os imunizantes de dose dupla ou de dose única) ou teste PCR negativo para covid-19.

Em campo, o rubro-negro terá três baixas causadas pela doença: o zagueiro Gustavo Henrique, o lateral-esquerdo René e o volante Thiago Maia. O lateral-direito Isla foi cortado de última hora na terça por conta de dores no último treino de preparação para o jogo desta quarta. Matheuzinho ou Rodinei devem ser escalados na posição. E o zagueiro Rodrigo Caio segue afastado, ainda em recuperação física.

Desta forma, o técnico Renato Gaúcho terá que escalar uma dupla de zaga reserva, com Léo Pereira e Bruno Viana. No fim de semana, contra o Sport, eles não decepcionaram. O Flamengo venceu por 2 a 0, sem sustos, mesmo sem contar com Gabriel Barbosa, suspenso. O atacante volta ao time diante do Olimpia.

Outro ponto a favor do time brasileiro é a situação vivida pelo rival paraguaio, que vem ladeira abaixo desde a goleada no jogo de ida. No sábado, levou 3 a 0 do Cerro Porteño em clássico válido pelo Campeonato Paraguaio, resultado que custou o emprego do técnico uruguaio Sergio Orteman.

Enrique Landaida foi efetivado para comandar a equipe e fará sua estreia logo nesta quarta, com a dura missão de reverter a derrota da semana passada. Ao mesmo tempo, não terá a sua disposição o atacante Isidro Pitta, um dos principais do time, que se transferiu para o futebol espanhol.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x OLIMPIA-PAR

FLAMENGO - Diego Alves; Matheuzinho (Rodinei), Léo Pereira, Bruno Viana e Filipe Luís; Willian Arão, Diego Ribas, Arrascaeta, Éverton Ribeiro; Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Técnico: Renato Gaúcho.

OLIMPIA-PAR - Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Jordán Santacruz, Saúl Salcedo, Marcelo Estigarribia; Hugo Quintana, Edgardo Orzusa, Brian Ojeda, Ramón Sosa; Roque Santa Cruz e Derlis González. Técnico: Enrique Landaida.

ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (Venezuela).

HORÁRIO - 19h15.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).