Com boa vantagem, Flamengo joga para assegurar classificação

O Flamengo pode até perder por 1 a 0 para o Brasil de Pelotas na noite desta quarta-feira, no Maracanã, que ainda consegue a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Rio Grande do Sul, o time carioca venceu por 2 a 1. Precavido, o técnico Vanderlei Luxemburgo fez mistério e não quis divulgar a equipe.

A diretoria espera bom público para a partida que começa às 22 horas. Luxemburgo só abriu o treino desta terça na parte final, quando os jogadores aperfeiçoavam finalizações. A parte tática havia sido trabalhada em sigilo. O certo é que ele conta com a boa fase de Marcelo Cirino para garantir a permanência do Flamengo na competição.

O atacante passa por boa fase e vem se destacando no Campeonato Carioca, do qual é artilheiro isolado. Para o zagueiro Bressan, treino secreto é uma realidade atualmente e pode ser bastante útil. "O futebol está muito parelho. Tudo que puder surpreender é válido", disse, durante entrevista coletiva no centro de treinamento Ninho do Urubu, nesta terça.

O treinador conversou com o grupo, pedindo atenção exclusiva ao jogo com o Brasil de Pelotas. Isso porque o Flamengo enfrenta o Vasco, domingo, no Maracanã, num clássico que pode encaminhar um dos dois à fase semifinal do Carioca. Ele sabe que seus atletas, principalmente os mais jovens, não querem perder a oportunidade de atuar contra o maior rival rubro-negro.