Com boa vantagem na Copa do Brasil, Mano faz mistério no Cruzeiro

A vitória no jogo de ida foi com goleada, pelo placar de 5 a 2. E a vantagem é de perder por até dois gols de diferença, nesta quarta-feira. Mesmo assim, o técnico Mano Menezes achou melhor fazer mistério no treino desta terça, que encerrou a preparação do Cruzeiro para o novo duelo com o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O treinador não revelou qualquer informação sobre a escalação da equipe mineira e ainda tratou de confundir os jornalistas ao misturar titulares e reservas na parte da atividade que foi liberada à imprensa. Havia expectativa de Mano indicar ao menos quais titulares poderia poupar nesta quarta, no Mineirão.

Especula-se que, diante da vantagem no confronto, o técnico poderia preservar o volante Henrique, o meia Robinho e atacante Rafael Sobis ao menos no primeiro tempo, ainda que Mano tenha afirmado no domingo, após o clássico com o Atlético-MG, que não pouparia titulares.

No entanto, a situação ainda perigosa do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro reforça a hipótese de preservar jogadores importantes. O time mineiro está apenas duas posições acima da zona de rebaixamento e terá como rival no domingo o Flamengo, que vem em grande fase e ocupa a segunda colocação da tabela, apenas um ponto atrás do líder Palmeiras.

Certo para o jogo desta quarta é que Mano Menezes não poderá contar com os laterais Ezequiel e Bryan e o goleiro Elisson porque eles já defenderam outras equipes nesta edição da Copa do Brasil. Outra certeza é a possibilidade de contar com o zagueiro Manoel, que cumpriu suspensão no empate com o Atlético.