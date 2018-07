Com boa atuação de Fred e Diego Souza, Flu goleia Tigres

Finalmente a dupla Fred e Diego Souza entrou em ação para salvar o Fluminense. Os dois jogadores tiveram boa atuação e garantiram o triunfo da equipe sobre o Tigres por 4 a 0, na noite deste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

A vitória significa um alívio para o técnico Eduardo Baptista, já pressionado pelos resultados ruins na temporada, e levou a equipe ao quarto lugar do Grupo A, com sete pontos. A tranquilidade do treinador está garantida até o próximo domingo, quando enfrentará o Flamengo, em Brasília. Antes, na quarta-feira, joga com o Cruzeiro, no Mineirão, pela Copa Sul-Minas-Rio. O Volta Redonda, no sábado, pega o Boavista, em Bacaxá, pela competição estadual.

Já com cinco minutos, o Fluminense largou na frente no placar. Marcos Júnior levantou na área e Fred desviou. Cícero, livre de marcação, dominou e virou uma bonita bicicleta para fazer 1 a 0.

Com a vantagem, o time se soltou, com um melhor entendimento dos dois principais jogadores do time. Aos 15 minutos, Diego Souza tabelou com Fred e acertou a trave. Aos 23, papéis trocados. Diego Souza cruzou e Fred chutou em cima do goleiro. O centroavante ainda voltou a ameaçar aos 26, em forte cabeceio, mas que ficou na boa defesa de Renan.

O Tigres chegou a ameaçar no segundo tempo, mas, já aos 10 minutos, o Fluminense ampliou a vantagem. Marcos Júnior cobrou escanteio e Diego Souza cabeceou para fazer 2 a 0. Destaque do jogo, o meia fez outra boa jogada com Fred. Após nova tabela com o centroavante, o meia passou para Osvaldo completar para o gol: 3 a 0.

Até o criticado Henrique, contratado como reforço de peso após passagem pelo Napoli, desencantou. Aos 36, Diego Souza cobrou falta na área e o zagueiro cabeceou no canto: 4 a 0. Uma vitória para aliviar a pressão em cima de Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 4 x 0 TIGRES

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Wellington Silva, Henrique, Marlon Santos e Giovanni; Pierre (Douglas), Cícero, Marcos Júnior (Danielzinho), Diego Souza e Gustavo Scarpa (Osvaldo); Fred. Técnico: Eduardo Baptista.

TIGRES - Renan; Alex, Sérgio Raphael, Rodrigo Sam e Lucas Fernandes (Lucão); Gabriel (Lucas Willian), Léo Bartholo, Giovanni e Diogo Sodré; Kelvy e Fabiano Oliveira. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Cícero, aos 5 minutos do primeiro tempo; Diego Souza, aos 10 minutos, Osvaldo, aos 23, e Henrique, aos 36 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Maurício Coelho Machado Júnior.

CARTÕES AMARELOS - Marlon Santos (Fluminense); Rodrigo Sam, Gabriel e Fabiano Oliveira (Tigres).

PÚBLICO - 799 pagantes (1.237 no total).

RENDA - R$ 11.000,00.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).