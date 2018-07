Com boas defesas e até cobrança de falta, Dênis ganha elogio do técnico

O único são-paulino a ter deixado o campo mais satisfeito do que os demais na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, neste domingo, pelo Brasileirão, foi o goleiro Dênis. As excelentes defesas mostraram o quanto jogador está pronto para uma possível titularidade no próximo ano, na vaga de Rogério Ceni, e ainda ele teve a chance de pela primeira vez em uma partida cobrar uma falta.

Aos 41 minutos do primeiro tempo Pato foi derrubado na entrada da área e o goleiro se apresentou para cobrar. A bola ficou na barreira, mas Dênis deve testar os chutes outras vezes, já que diariamente treina ao fim das atividades do time no CT da Barra Funda. Antes desse lance, a participação foi decisiva em quatro defesas difíceis e que evitaram um placar maior do Cruzeiro.

"As defesas foram muito importantes, porque todos sabem o quanto eu trabalho. Tenho certeza de que, no futuro, vou ajudar muito ainda o São Paulo", disse o goleiro, que está desde 2009 no clube e é o reserva que na história mais vezes substituiu Rogério Ceni. Ao todo foram mais de 90 ocasiões, como neste domingo, pois o titular se recupera de uma lesão no pé direito.

Segundo o técnico Doriva, por mais que Renan Ribeiro tenha jogado bem nas chances que recebeu em 2015, Dênis está na frente para suceder Ceni por ter chegado ao São Paulo quatro anos antes. "Os dois estão treinando bem. Apostei no Denis porque está há mais tempo no clube, então achei mais justo. O Dênis fez uma grande partida. Fico feliz por ele. É um grande profissional e está aproveitando a oportunidade", elogiou.

Para o treinador, atuações como na derrota no Mineirão mostram o quanto Dênis está preparado para missão de ser titular assim que Ceni se aposentar, ao fim da temporada. "Qualquer goleiro que vá substituir o Rogério sempre vai ter essa sombra. O Rogerio tem uma histíria maravilhosa, praticamente insuperável dentro do São Paulo. Atuações como essas credenciam o Dênis e dão uma confiança extra".