Com bom retrospecto, interino é exaltado em despedida do comando do Flamengo

A passagem do interino Marcelo Salles pelo comando do Flamengo chegou ao fim com números muito bons. Após a vitória por 2 a 0 sobre o CSA, nessa quarta-feira, a equipe fica cerca de um mês sem jogar por conta da pausa para a Copa América e, no retorno, terá o português Jorge Jesus no comando.

Nos quatro jogos com Marcelo Salles, o Flamengo não sofreu nenhum gol e bateu Fortaleza e CSA, ambos por 2 a 0, Corinthians por 1 a 0, além do empate por 0 a 0 com o rival Fluminense.

Na saída do gramado do Mané Garrincha, em Brasília, nessa quarta-feira, o meia Everton Ribeiro fez questão de ressaltar o trabalho do interino. "O Marcelo Salles tá de parabéns. Fez um bom trabalho. Agora é esperar o Jorge Jesus para dar continuidade a esse trabalho na sequência da temporada", disse.

Na sua entrevista coletiva, o treinador retribuiu os elogios de Everton Ribeiro e afirmou que o meia foi um dos principais responsáveis pela vitória. "O Everton é um jogador que sabemos que tem qualidade. Quando mais espaço, mais o talento dele aflora. Sabíamos que trazendo ele por dentro ele teria mais condições de deixar nossos atacantes em condições de finalizar e isso funcionou", disse.

O técnico do CSA, Marcelo Cabo, também teve discurso parecido e foi ainda mais efusivo nos elogios ao meia flamenguista. "Fizemos um bom jogo, mas perdemos na genialidade do Everton Ribeiro. Ele encaixou uma bola que decidiu o jogo. Ele foi o ponto de desequilíbrio", afirmou o treinador adversário.