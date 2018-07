Com boneco gigante, atacante do Chelsea exibe coleção de 'Dragon Ball'; veja o vídeo

Atacante da seleção belga e recém-contratado pelo Chelsea, da Inglaterra, Michy Batshuayi, aos 23 anos, parece levar a vida dos sonhos para a maioria dos jovens da sua idade. Se engana, porém, quem pensa que ele é viciado em carros, ou roupas de grife. O jogador possui uma outra mania, no mínimo curiosa, ele coleciona bonecos do desenho "Dragon Ball"

Em vídeo publicado pelo próprio atleta em rede social, Batshuayi aparece dançando e exibindo seus xodós. Entre eles, um "Goku", quase que de seu tamanho.

Um vídeo publicado por Michy Batshuayi (@mbatshuayi) em Out 11, 2016 às 1:40 PDT

Com três gols em sete jogos, o belga chegou ao clube inglês após se destacar vestindo a camisa do Olympique de Marseille, da França. Por lá, realizou 78 partidas e balançou as redes 33 vezes.