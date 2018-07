Com Borussia em crise, Jürgen Klopp diz: 'Parecemos idiotas'

A nova derrota do Borussia Dortmund no Campeonato Alemão acabou de vez com a paciência do técnico Jürgen Klopp. O 2 a 1 para o Werder Bremen no último sábado, décimo resultado negativo da equipe em 17 partidas, irritou o treinador, que reclamou da postura de seus jogadores.

"Foi apenas um reflexo de toda nossa temporada até agora", declarou Klopp. "Nós tivemos um primeiro tempo muito pobre. Só confirmou que nós estamos aqui parecendo completos idiotas."

São apenas 15 pontos no Alemão para o Borussia, que só não virará o ano como lanterna porque leva vantagem nos critérios de desempate em relação ao Freiburg, que tem a mesma pontuação. A crise também já está afetando os jogadores.

"Nós estamos todos tentando melhorar o que está por trás disso tudo", afirmou o zagueiro Mats Hummels. "Nós melhoramos bastante nos jogos em casa nas últimas semanas, mas não fora de casa. É bastante espantoso que nós estejamos tão patéticos", desabafou.