Com Botafogo em crise, presidente acompanha treino Os reservas do Botafogo fizeram nesta quinta um jogo-treino contra o Audax-RJ. O zagueiro Antônio Carlos e o volante Renato, recuperados de lesão, participaram da atividade, acompanhada de perto pelo presidente do clube, Maurício Assumpção, e o gerente de futebol Anderson Barros, preocupados com a série de seis jogos sem vencer.