Com Botafogo em crise, Vagner Mancini garante união do elenco

Lanterna do Campeonato Brasileiro, com salários atrasados há meses, sem quatro dos seus principais jogadores, dispensados por uma diretoria que parece perdida. O momento do Botafogo não é dos melhores, mas o técnico Vagner Mancini garante que está tudo bem no elenco. Nesta sexta, ele garantiu que a união pode tirar o clube dessa situação.

"Precisamos reunir ainda mais forças. Hoje temos um ambiente muito bom e isso tem que ser levado para dentro de campo. Sempre que tivermos uma dificuldade grande, temos que saber que ao lado tem um companheiro querendo ajudar. É dessa forma que vamos unir forças para sair dessa situação que nos incomoda", disse o treinador.

O Botafogo está em Manaus para enfrentar o Corinthians, neste sábado, às 18h30 de Brasília (17h30 locais), pela 28.ª rodada do Brasileirão. No treino da manhã desta sexta, o elenco encontrou calor forte para já ir se acostumando com o clima local.

Além do calor, o time carioca vai enfrentar um rival forte, que briga pelo G4 e vem de vitória sobre o líder Cruzeiro em Minas. "Vamos enfrentar o Corinthians, um time que vem bem no campeonato. Mas é um jogo de futebol onde você pode ir se superando e tornar o jogo amplamente favorável", destacou o treinador, que não deu dicas do time que deverá mandar a campo.