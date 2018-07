Com braço lesionado, Mário Fernandes fica fora de treino O Grêmio teve uma baixa no treinamento desta sexta-feira, que marcou a reapresentação do grupo após a vitória por 3 a 1 sobre o Avaí, conquistada na quarta, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o braço esquerdo imobilizado em uma tipoia, o zagueiro Mário Fernandes não participou das atividades.