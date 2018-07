Com Brasil em segundo, ranking da Fifa define cabeças de chave da Copa

A Fifa divulgou nesta segunda-feira a atualização mensal do seu ranking de seleções, definido as sete equipes que serão cabeças de chave da Copa do Mundo de 2018 ao lado da anfitriã Rússia. E elas são: Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França.

Líder do ranking e atual campeã mundial, a Alemanha fechou a sua participação nas Eliminatórias Europeias com 100% de aproveitamento e dez vitórias após vencer os últimos dois jogos, disputados neste mês, diante da Irlanda do Norte o Azerbaijão. E agora a equipe soma 1.631 pontos.

A seleção brasileira vem logo atrás, com 1.619, depois de empatar com a Bolívia (0 a 0) e bater o Chile (3 a 0) nos seus últimos dois compromissos na vitoriosa campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas. Campeã europeia, Portugal é a terceira colocada, com 1.446 pontos, após obter a sua vaga na Copa na rodada final do classificatório com um triunfo sobre a Suíça.

Com apenas um ponto a menos e na quarta posição, está a Argentina, que também só se garantiu na Copa no seu jogo final nas Eliminatórias, diante do Equador - triunfou por 3 a 1. Ela é seguida por duas seleções que nunca foram campeãs mundiais, mas que serão cabeças de chave na Copa, casos da Bélgica, em quinto lugar, e da Polônia, em sexto.

Também garantida na Copa, a França ascendeu para o sétimo lugar no ranking, logo à frente da oitava colocada Espanha, garantindo a condição de cabeça de chave da Copa do Mundo de 2018 no sorteio que será realizado em 1º de dezembro, em Moscou.

Anteriormente, a Fifa havia anunciado que as divisões das seleções nos potes do sorteio dos grupos do Mundial levariam em consideração o seu ranking de outubro, ainda que nove dos 32 participantes na competição só serão conhecidos em novembro. A Rússia é a outra cabeça de chave, mas por ser a anfitriã da Copa, pois ocupa apenas o 65º lugar no ranking.

Campeão das últimas duas edições da Copa América, o Chile está na nona posição no ranking, sendo a seleção melhor colocada entre as que foram eliminadas no classificatório da Copa. Já o Peru, que vai disputar um confronto pela repescagem mundial com a Nova Zelândia, ascendeu para o décimo lugar.

O México está na 16ª posição, sendo a melhor seleção da Concacaf na lista. A Tunísia, em 28º lugar, e o Irã, em 34º, lideram as equipes da África e da Ásia, respectivamente.

Confira a classificação atualizada do ranking da Fifa:

1º - Alemanha, 1.631 pontos

2º - Brasil, 1.619

3º - Portugal, 1.446

4º - Argentina, 1.445

5º - Bélgica, 1.333

6º - Polônia, 1.323

7º - França, 1.226

8º - Espanha, 1.218

9º - Chile, 1.173

10º - Peru, 1.160

11º - Suíça, 1.134

12º - Inglaterra, 1.116

13º - Colômbia, 1.095

14º - País de Gales, 1.072

15º - Itália, 1.066

16º - México, 1.060

17º - Uruguai, 1.034

18º - Croácia, 1.013

19º - Dinamarca, 1.001

20º - Holanda, 931