Com brasileiro na lista, Polônia anuncia 23 convocados e já ganha um problema

O técnico da Polônia Adam Nawalka anunciou nesta segunda-feira a lista dos 23 jogadores que vão à Copa do Mundo. E no mesmo dia já ganhou um problema. O zagueiro Kamil Glik machucou o ombro durante o treinamento e virou dúvida para o torneio.

Nawalka havia enviado a lista para a Fifa antes da lesão do jogador. O treinador informou que vai aguardar pelos exames do zagueiro do Mônaco. Caso não se recupere a tempo, Marcin Kaminski, do Stuttgart e que estava na pré-lista de 35 convocados, será chamado para o seu lugar.

Entre os zagueiros, o brasileiro naturalizado polonês Thiago Cionek, de 32 anos, foi confirmado na lista final. Ele defende atualmente o italiano SPAL e estreou pela seleção europeia em 2014. No currículo tem uma participação na Eurocopa de 2016.

As regras da Copa do Mundo permitem que um jogador seja trocado da lista até 24 horas antes da primeira partida da seleção no torneio. A Polônia está no Grupo H e estreia na Copa do Mundo em 19 de junho, contra Senegal. Completam a chave a Colômbia e o Japão.

A seleção polonesa não disputa a Copa desde 2006. E essa longa ausência significa que Robert Lewandowski, astro do Bayern de Munique e maior artilheiro da história da sua equipe nacional, com 52 gols marcados em 93 jogos, vai disputar pela primeira vez o principal torneio do futebol mundial.

Antes de entrar em campo na Copa e acabar com esse jejum, a Polônia ainda fará dois amistosos. Na sexta-feira enfrentará o Chile e na terça-feira terá pela frente a Lituânia.

Confira a lista dos 23 convocados da Polônia:

Goleiros - Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea), Wojciech Szczesny (Juventus).

Zagueiros - Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsóvia), Michal Pazdan (Legia Varsóvia), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund).

Meio-campistas - Jakub Blaszczykowski (Wolfsburg), Jacek Goralski (Ludogorets), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscou), Piotr Zielinski (Napoli).

Atacantes - Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Arkadiusz Milik (Napoli), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht).