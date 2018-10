Com brasileiros de ambos os lados, Itália e Ucrânia empatam em amistoso

Itália e Ucrânia se enfrentaram nesta quarta-feira, em amistoso realizado em Gênova e com um toque brasileiro. Jorginho mais uma vez defendeu o time italiano, enquanto Marlos foi novamente um dos titulares ucranianos. No fim, nenhum dos dois comemorou e a partida terminou empatada em 1 a 1.

Ainda em início de trabalho na Itália, Roberto Mancini realizou testes e manteve Jorginho, um dos destaques do Chelsea na temporada, em campo ao longo dos 90 minutos. Já o técnico ucraniano, o ex-atacante Andriy Shevchenko, optou por substituir Marlos no intervalo.

O confronto também ficou marcado por homenagens às vítimas do desastre da Ponte Morandi, ocorrido no dia 14 de agosto. O jogo foi parado aos 43 minutos do segundo tempo, por causa dos 43 mortos na queda da ponte em Gênova, para um momento de aplausos dos jogadores e das torcidas. A renda da partida, aliás, será revertida às famílias das vítimas.

Com a bola em jogo, após um primeiro tempo em branco, a Itália saiu na frente na etapa final. Aos nove minutos, Federico Bernardeschi arriscou de fora da área e o goleiro Pyatov falhou. Mas não demorou para o empate ucraniano. Aos 16, Malinovsky aproveitou sobra na área e emendou bonito para dar números finais à partida.

As duas equipes agora voltam a campo pela Liga das Nações da Uefa. No domingo, a Itália visita a Polônia em Chorzów. Dois dias depois, a Ucrânia vai receber a República Checa em Kharkiv.