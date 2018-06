Com Brenner de volta, São Paulo divulga relacionados para enfrentar o Vitória

O atacante Brenner, do São Paulo, é a principal novidade do time na lista de relacionados para enfrentar o Vitória, nesta terça, no Morumbi. A jovem revelação tricolor volta a ficar à disposição do time depois de participar dos treinos da seleção brasileira para a Copa do Mundo, em Teresópolis e na Inglaterra.

+ Lateral Régis tem contrato suspenso com o São Paulo por problemas pessoais

Reintegrado ao elenco tricolor no domingo, 10, ele passa a ser opção para o técnico Diego Aguirre montar o ataque e tentar garantir os três pontos que podem deixar o São Paulo perto da liderança do torneio antes da parada para a Copa.

Brenner já integrou o treino de domingo, de reapresentação do elenco após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, no sábado. O atleta tem dois gols marcados no início da temporada, ainda sob o comando de Dorival Junior.

Confira a lista com os atletas relacionados para enfrentar o Vitória:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Éder Militão e Reinaldo

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Petros

Meias: Caíque, Everton, Lucas Fernandes, Nene e Shaylon

Atacantes: Bissoli, Brenner, Diego Souza, Morato, Paulinho e Tréllez