Com brilho de Bale, Real Madrid vence fácil e sustenta folga na liderança

Sem sustos ou sobressaltos, o Real Madrid fez o que se esperava dele e venceu com facilidade o Leganés, por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, neste domingo. A quarta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol veio com novo brilho de Gareth Bale, ofuscando novamente Cristiano Ronaldo. O galês marcou duas vezes, enquanto português passou em branco.

O triunfo deixou o Real em situação tranquila na tabela. O time de Zinedine Zidane tem agora 27 pontos, cinco a mais que o vice-líder Barcelona. A equipe catalã ainda entra em campo neste domingo para uma dura missão: vai enfrentar o surpreendente Sevilla, do técnico Jorge Sampaoli, fora de casa.

Com a confiança de quem vem conquistando vitórias sólidas na temporada, o Real construiu o triunfo deste domingo sem afobação. Exibindo bom ritmo, porém sem ser brilhante, o time da casa abriu o placar aos 37 minutos de jogo, em belo lançamento de Isco para Bale, que não desperdiçou a oportunidade.

Antes do intervalo, o Real ampliou em lance de bola parada. Após cobrança de falta na área, Varane desviou de cabeça, a bola resvalou em Morata e sobrou para Bale só empurrar para as redes, aos 45 minutos.

Na segunda etapa, Morata selou o triunfo ao receber pela esquerda, entrar na área e finalizar com estilo, aos 31 minutos. Foi o oitavo gol do jogador na temporada, tornando-se o artilheiro da equipe espanhola em 2016/2017. No Espanhol, ele marcou pela quarta vez. Bale e Cristiano Ronaldo, ambos com cinco gols, são os artilheiros do time no campeonato.

A partida deste domingo marcou o retorno do volante croata Luka Modric. Uma lesão no joelho afastava o jogador dos gramados desde o fim de setembro. Ainda sem ritmo de jogo, ele deixou o gramado na metade do segundo tempo.