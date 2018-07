Com brilho de brasileiros, Liverpool vence e sobe para 2º no Inglês

O Liverpool contou com a boa atuação dos brasileiros Roberto Firmino e Philippe Coutinho para se manter firme na luta pelo título do Campeonato Inglês. Neste sábado, em casa, o time superou o West Bromwich Albion por 2 a 1, pela nona rodada, e assumiu a vice-liderança da competição.

O triunfo levou o Liverpool a ascender para o segundo lugar no Inglês com os mesmos 20 pontos do Arsenal, que leva vantagem no saldo de gols - 10 a 9. Mas ambos podem ser ultrapassados neste domingo pelo Manchester City, que soma 19 e duelará com o Southampton, em casa, neste domingo. Já o West Bromwich ocupa o 13º lugar com dez pontos.

Atuando em casa, o Liverpool encaminhou a sua vitória no primeiro tempo, quando pressionou o West Bromwich Albion, criou as principais oportunidades de gol e praticamente não teve a sua meta ameaçada pelo time visitante. E os brasileiros Philippe Coutinho e Roberto Firmino, convocados um dia antes pelo técnico Tite para os jogos da seleção contra Argentina e Peru, brilharam nos dois gols marcados.

O primeiro deles saiu aos 20 minutos, em uma bela jogada coletiva do Liverpool. Roberto Firmino recebeu passe de Lallana e cruzou para Mané, que finalizou de primeira, colocando a sua equipe em vantagem.

Depois, aos 35 minutos, o Liverpool aproveitou vacilo defensivo do West Bromwich para ampliar. Mané, então, roubou a bola e acionou Philippe Coutinho, que driblou dois zagueiros e finalizou rasteiro, com a bola entrando no canto direito da meta defendida por Foster.

A etapa final não foi tão fácil para o Liverpool. Após controlar o seu começo, o time viu o West Bromwich se lançar ao ataque na parte final do jogo. E aí conseguiu marcar o seu gol aos 36 minutos, após cobrança de escanteio. A defesa do Liverpool não conseguiu cortar a bola e ela ficou livre para McAuley, que finalizou às redes. O final do jogo, então, foi emocionante, quando o West Bromwich buscava o empate, mas o Liverpool conseguiu sustentar a vitória.