Com brilho de Hamsik, Eslováquia vence a 1ª na Euro e complica Rússia

Derrotada na sua partida de estreia na Eurocopa, a seleção da Eslováquia se reabilitou nesta quarta-feira ao apresentar bom futebol no primeiro tempo e sustentar a pressão da Rússia no final do jogo para superá-la por 2 a 1, em Lille, num confronto válido pela segunda rodada do Grupo B do torneio continental.

O talento de Marek Hamsik acabou fazendo toda a diferença para a Eslováquia, que participa pela primeira vez do torneio e construiu boa vantagem no primeiro tempo para se manter viva na Eurocopa e complicar a situação da Rússia, que já enfrenta problemas fora de campo em razão de atos violentos da sua torcida e segue sem vencer nesta edição da competição.

O resultado positivo marca a recuperação da Eslováquia, agora com os mesmos três pontos de País de Gales, que possui saldo de gols superior e só vai jogar pela segunda rodada da chave nesta quarta-feira, quando enfrentará a Inglaterra, que na estreia empatou com a Rússia, agora derrotada e que soma apenas um ponto na competição.

Na próxima segunda-feira, as seleções vão definir o futuro na Eurocopa em duelos pela rodada final do Grupo B. A Eslováquia vai duelar com a Inglaterra em Saint-Étienne, enquanto a Rússia terá pela frente os galeses.

O JOGO

Com a derrota na estreia da Eurocopa, o técnico Jan Kozak optou por fazer três alterações na escalação da Eslováquia, uma em cada setor, escalando o defensor Tomas Hubocan, o meio-campista Viktor Pecovsky e o atacante Ondrej Duda nas vagas de Patrik Hrosovsky, Michal Duris e Dusan Svento, respectivamente.

E essas trocas parecem ter surtido efeito, tanto que os eslovacos encaminharam a vitória sobre a Rússia logo no primeiro tempo, superando a defesa liderada por Vasily Berezutsky, autor primeiro gol da equipe no torneio, já nos acréscimos da estreia contra a Inglaterra, e parando os atacantes Artem Dzyuba e Aleksandr Kokorin.

Mas quem brilhou mesmo foi Hamsik, que marcou um gol e construiu a jogada do outro da seleção eslovaca, ambos anotados no primeiro tempo. Aos 32 minutos, Hamsik deu um ótimo lançamento, ainda do campo de defesa, para Vladimir Weiss, que recebeu a bola na área, cortou seus marcadores e chutou rasteiro para fazer 1 a 0.

Hamsik voltou a aparecer aos 45 minutos, quando marcou um golaço em Lille. Em cobrança de escanteio, o meia recebeu a bola na ponta esquerda, passou pelo defensor e finalizou forte. A bola bateu na trave antes de entrar, deixando os eslovacos com uma boa vantagem na partida.

Até então apagada na partida, a Rússia voltou para o segundo tempo com duas alterações e se lançando ao ataque. A equipe tentou pressionar a Eslováquia e teve boa chance aos 20 minutos, quando Smolov teve o chute travado por Durica, mas esbarrava nos seus próprios erros para ser mais efetiva.

Até que aos 37 minutos, a Rússia conseguiu marcar. Após boa tabela, Shatov cruzou para Glushakov cabecear a bola para as redes, diminuindo a vantagem dos eslovacos.

A partir daí, o cenário da partida se alterou, com a Rússia sufocando a Eslováquia, tentando repetir o cenário da sua estreia na Eurocopa, quando arrancou o empate diante da Inglaterra nos instantes finais. Dessa vez, porém, teve a sua tentativa frustrada pela boa retranca montada pelos eslovacos.

FICHA TÉCNICA

RÚSSIA 1 x 2 ESLOVÁQUIA

RÚSSIA - Akinfeev; Smolnikov, Berezutsky, Ignashevich e Shchennikov; Neustaedter (Glushakov), Golovin (Mamaev) e Shatov; Kokorin (Shirokov), Smolov e Dzyuba. Técnico: Leonid Slutski.

ESLOVÁQUIA - Kozacik; Pekarik, Skrtel, Durica e Hubocan; Kucka, Pecovsky, Hamsik e Mak; Weiss (Svento) e Duda (Nemec). Técnico: Jan Kozak.

GOLS - Weiss, aos 32, e Hamsik, aos 45 minutos do primeiro tempo; Glushakov, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Damir Skomina (Eslovênia).

CARTÕES AMARELOS - Durica e Pecovsky (Eslováquia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Stade Pierre-Mauroy, em Lille (França).