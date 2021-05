Com brilho de Messi, Barcelona vira sobre o Valencia e segue na briga no Espanhol

Messi ajeita a bola, respira, corre e faz belo gol de falta, encobrindo a barreira. A pintura foi o segundo do craque argentino na vitória sobre o Valencia, de virada, fora de casa, que manteve o Barcelona firme na disputa pelo título do Campeonato Espanhol. São apenas dois pontos de diferença do líder Atlético de Madrid após o triunfo por 3 a 2, faltando quatro rodadas para o final.

O terceiro gol do Barcelona, segundo de Messi no jogo disputado no estádio Mestalla, em Valência, foi uma ducha de água fria sobre o Valencia no momento em que buscava o 2 a 2. Viu o rival abrir 3 a 1 e praticamente não teve mais forças para alcançar a igualdade. Ainda diminuiu, mas era tarde.

Messi faz um ano de 2021 incrível, apesar de não conseguir levar o Barcelona distante na Liga dos Campeões da Europa - caiu nas oitavas de final para o Paris Saint-Germain. Com os dois gols deste domingo, subiu para 26 em 26 partidas disputadas. Além de ter distribuído outras nove assistências.

Depois de um primeiro tempo sem gols, a volta do intervalo foi elétrica em Valência. O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista abriu o marcador logo com cinco minutos. Messi igualou o placar em rebote do goleiro após perder o pênalti e o francês Antoine Griezmann virou.

Atrás, o Valencia sufocava, até um contragolpe surgir e ocasionar uma falta na entrada da área. O argentino bateu com maestria e praticamente definiu o placar. Soler ainda descontou e os mandantes ensaiaram um sufoco nos minutos finais, sem forças para empatarem.

O Barcelona segue no terceiro lugar, com os mesmos 74 pontos do Real Madrid. O Atlético de Madrid está com 76. O time catalão se reabilitou da surpreendente derrota para o Granada, em casa, na última quinta-feira, e ganhou motivação para o confronto direto com o líder, no próximo domingo, em Barcelona.

A rodada do Campeonato Espanhol teve outros três jogos neste domingo. Valladolid e Betis empataram por 1 a 1, enquanto que o Villarreal passou pelo Getafe, por 1 a 0. Depois de surpreender o Barcelona no estádio Camp Nou, o Granada caiu em casa diante do Cádiz, também por 1 a 0.