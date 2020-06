Com brincadeira nas redes sociais, Atlético-MG anuncia chegada do zagueiro Bueno

O Atlético-MG tem um novo zagueiro em seu elenco. Com uma brincadeira em suas redes sociais, pedindo ao torcedor para traduzir a palavra "bom" para o espanhol, o clube mineiro anunciou a contratação de Bueno, de 24 anos, que pertence ao Kashima Antlers, do Japão, e agora assina um contrato por empréstimo até junho de 2021.

Bueno desembarcou em Belo Horizonte há 10 dias e a diretoria do Atlético-MG aguardou a conclusão da documentação e dos exames médicos do atleta, inclusive a da covid-19, para anunciar de forma oficial a contratação. O zagueiro construiu toda a carreira profissional no Japão e foi um pedido do técnico argentino Jorge Sampaoli, que teve boas recomendações de Zico, diretor técnico do Kashima Antlers.

O zagueiro se profissionalizou quando já estava no Japão, no Shimizu S-Pulse, em 2014. Passou o ano seguinte emprestado ao Vissel Kobe e foi comprado pelo Kashima Antlers antes do início da temporada de 2016. Em 2018, defendeu por empréstimo o Tokushima Vortis, retornando em 2019. Em sua primeira passagem pela equipe de Kashima, em 2016, Bueno conquistou os títulos da Liga Japonesa e da Copa do Imperador do Japão.

Bueno é o quinto reforço contratado pelo Atlético-MG desde o início da pandemia do novo coronavírus. Antes, o clube mineiro havia acertado com os volantes Léo Sena e Alan Franco e os atacantes Marrony e Keno. O defensor chega para disputar posição com Igor Rabello, Gabriel e Réver.