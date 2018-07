Com Bruno César, reservas do Palmeiras vencem Sub-17

SÃO PAULO - O Palmeiras aproveitou a quinta-feira para movimentar os seus reservas com a realização de um jogo-treino na Academia de Futebol. Com uma equipe que teve os meio-campistas Bruno César, Wesley e Bruninho, recém-contratado, como principais atrações derrotou o time Sub-17 do clube por 5 a 2.

O atacante Serginho, porém, foi o principal destaque ao marcar dois gols para os reservas do Palmeiras. Os também atacantes Vinicius e Miguel e o meia Patrick Vieira fizeram os outros gols dos suplentes. O time começou a atividade com a seguinte escalação: Bruno; Bruno Oliveira, Eguren, Tiago Alves e William Matheus; Renato, Bruninho, Wesley e Bruno César; Serginho e Vinicius.

Na segunda etapa, com várias alterações, os reservas do Palmeiras treinaram com: Vinicius; Bruno Oliveira (Serginho), Tiago Alves, Victor Luis e Paulo Henrique; Renato, Bruninho, Felipe Menezes e Patrick Vieira; Rodolfo e Miguel.

VALDIVIA

O chileno Valdivia, poupado na vitória de quarta-feira sobre o Ituano por prevenção, fez trabalhos na musculação e no aparelho Vertimax, com a intenção de otimizar a potência e a força. Já os zagueiros Victorino (lesão na panturrilha) e Wellington (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) deram sequência ao tratamento no departamento médico nesta quinta-feira. Enquanto isso, o titulares contra o Ituano realizaram trabalhos regenerativos com os preparadores físicos.

Líder do Grupo D do Campeonato Paulista com 23 pontos, o Palmeiras enfrentará o Botafogo no domingo, às 18h30, em Ribeirão Preto, pela décima rodada. O atacante Alan Kardec, expulso contra o Ituano, vai cumprir suspensão no fim de semana.