Com Bruno Peres e zagueiro 'aspirante', Aguirre relaciona 22 no São Paulo

Com diversos problemas de desfalques para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Diego Aguirre, do São Paulo, precisou recorrer a algumas caras novas na lista de 22 relacionados para o jogo no Mineirão. As duas principais são Bruno Peres e Lucas Kal.

O lateral-direito, que chegou emprestado pela Roma-ITA após o período de férias do futebol europeu, ficará à disposição pela primeira vez. Mas não era o planejado, conforme explicou o próprio Aguirre depois da derrota de quinta para o Grêmio (2 a 1). Apesar de vir trabalhando à parte, Bruno Peres ainda não reúne condições ideais de jogo.

Outra novidade será o zagueiro Lucas Kal, de 22 anos, que vinha defendendo o time são-paulino no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele foi, inclusive, autor do gol de empate com o Santos (1 a 1) na última quinta-feira, na Baixada Santista. Revelado no CT de Cotia, ele chegou a ser emprestado ao Guarani no primeiro semestre para disputar o Campeonato Paulista da Série A2, para adquirir mais rodagem.

A presença da dupla se justifica pela série de baixas que Aguirre terá para a partida em Belo Horizonte. Durante a derrota para os gremistas, três titulares levaram o terceiro amarelo e não poderão jogar: o lateral Éder Militão – o que explica a inclusão de Peres entre os relacionados, pois não há outro da posição à disposição no elenco –, o volante Hudson e o zagueiro Arboleda.

Além do trio, permanecem fora: Jucilei (estiramento na região adutora da coxa esquerda), Rodrigo Caio (se recupera de cirurgia no pé esquerdo) e Edimar (entorse no tornozelo esquerdo).

Com 29 pontos, o São Paulo é o vice-líder do Brasileirão, a dois pontos do Flamengo. Já o Cruzeiro, que também vem de derrota na rodada anterior – para o Corinthians (2 a 0) –, é o sexto, com 24.

Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno Peres e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Bruno Alves e Lucas Kal.

Volantes: Araruna, Liziero e Luan Santos.

Meias: Caíque, Everton, Rojas, Lucas Fernandes, Nenê e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo Carneiro, Morato, Paulinho e Tréllez.