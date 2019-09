Com cabeça na final da Copa do Brasil, Athletico-PR testa reservas contra Santos

Com as atenções voltadas para o jogo de ida da final da Copa do Brasil, contra o Internacional, na próxima quarta-feira, na Arena da Baixada, o Athletico-PR vai poupar os jogadores titulares diante do Santos, neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Após a classificação para a decisão sobre o Grêmio, na última quarta-feira, os jogadores ganharam a quinta de folga e se reapresentaram na última sexta, quando Tiago Nunes comandou um treinamento fechado para a imprensa.

A exceção entre os reservas pode ser o zagueiro Léo Pereira, que desfalcou o Athletico-PR nos últimos dois jogos por suspensão e seria escalado para ganhar ritmo. Titulares no Brasileirão, o zagueiro Pedro Henrique e o lateral-esquerdo Adriano não estão inscritos na Copa do Brasil e por isso vão para a partida.

Emprestados pelo time gaúcho, o lateral-direito Madson e o atacante Thonny Anderson não atuaram no meio de semana por questão contratual, mas estão novamente à disposição de Tiago Nunes e devem ser titulares neste domingo.

A partida na Vila Belmiro vai marcar a estreia de Everton Felipe com a camisa rubro-negra. O meia de 22 anos foi emprestado na semana passada pelo São Paulo até o fim do ano com opção de compra.

O Athletico-PR vem de vitória no Brasileirão sobre o Ceará, por 1 a 0, e está na briga por uma vaga no G6, com 25 pontos. O aproveitamento fora de casa, porém, não é dos melhores e o time vem de duas derrotas seguidas em seus últimos jogos como visitante.