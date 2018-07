Corinthians testa variações táticas contra o Botafogo-SP

O Corinthians encara a partida deste domingo contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, como uma espécie de ensaio para o jogo de quarta-feira contra o Cerro Porteño, pela Libertadores. Mais importante que o descanso para os titulares - Cassio, Fagner, Yago, Bruno Henrique e Lucca serão poupados -, Tite vai testar variações táticas e também substitutos para Rodriguinho e André, expulsos no Paraguai na semana passada.

Maycon e Willians disputam a vaga de Rodriguinho, com mais chances para o primeiro. Nos dois últimos treinos, o Tite conversou com o jogador para realçar sua importância para o grupo e deixar claro que poderá ser escalado. Para o ataque, Danilo e Luciano são as opções. Aqui, o páreo é mais equilibrado, mas Luciano deve ser o eleito. Embora tenha feito uma partida ruim diante do Santos, a primeira depois de seis meses de recuperação de uma grave lesão no joelho direito, Luciano ainda tem crédito com o treinador. Antes da lesão, ele era o principal atacante e chegou a ofuscar Vagner Love.

Nas outras posições, como no gol e na lateral, o treinador vai colocar os reservas imediatos apenas dar descanso a Cassio e Fagner. Para aqueles que estão entrando, o jogo vale mais um ingresso para o time titular. "O Botafogo sempre monta equipes competitivas. Mesmo assim, time grande tem de pensar o tempo todo em vitória", afirmou Edilson.

O trabalho de Tite em Ribeirão não é encontrar apenas os substitutos para os suspensos e para os desgastados. O treinador também está preocupado com o lado esquerdo, o mais falho na derrota no Paraguai e que já vinha mostrando fragilidade nos outros jogos. Aqui, Uendel pode perder a vaga para Guilherme Arana.

A dúvida, que começou nos treinamentos ganhou força nos jogos. Uendel tem mostrado problemas na marcação e apoia pouco. Com apenas 18 anos, Arana correspondeu às expectativas durante a lesão do titular e mostrou maior poder ofensivo, mas vai obrigar Tite a melhorar o sistema de cobertura na defesa.

A posição confortável na tabela - o Corinthians lidera com 17 pontos e não perderá o topo ao final desta rodada - permite que Tite faça experiências.

BOTAFOGO

O fato de o técnico Tite poupar vários titulares no Corinthians não ilude o técnico do Botafogo, Márcio Fernandes. Ele pediu atenção redobrada aos jogadores para o confronto deste domingo.

Fernandes argumenta que os reservas que jogarão no clube paulistano entrarão ainda mais motivados para cavar espaço, além de estarem descansados. "Ninguém está no Corinthians por acaso. Eles querem uma oportunidade e o Tite é um grande treinador, se não o melhor do Brasil", elogiou e dando ao adversário o favoritismo no duelo.

O Botafogo tenta emplacar a segunda vitória seguida para afastar o risco de rebaixamento e seguir na briga por vaga no Grupo A. Após vencer o Mogi Mirim, por 2 a 0, o time de Ribeirão Preto chegou aos dez pontos e iniciou a rodada fora da zona de descenso.

O técnico Márcio Fernandes deve ter força máxima. Ele aguarda o aval dos médicos para saber se poderá contar com o atacante Nunes, que se recupera de lesão e que na última rodada foi dispensado por questões pessoais. A tendência é que Alemão, que estreou bem na rodada anterior, forme dupla com Serginho, que estava suspenso. Com isso, Diogo Campos iria para o banco.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO - Neneca; Daniel Borges, Caio, Mirita e Jussandro; Rodrigo, Carlos Alberto, Allan Dias e Danilo; Serginho e Nunes. Técnico: Márcio Fernandes.

CORINTHIANS - Walter; Edilson, Felipe Balbuena e Uendel; Willians; Giovanni Augusto, Maycon, Guilherme e Danilo; Luciano. Técnico: Tite.

JUIZ - Rodrigo Guarizo.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

HORÁRIO - 16h.

TRANSMISSÃO - Globo e Band.