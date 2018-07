Com cabeça no clássico, Guiñazu diz que 'ama' clássicos

RIO - Enquanto o Flamengo está concentrado na Libertadores. O Vasco só pensa no clássico deste domingo, no Maracanã. Caso vença, o time de São Januário irá ultrapassar o rival na classificação do Campeonato Carioca. No momento, a equipe rubro-negra ocupa a segunda colocação do Estadual com 16 pontos, o Vasco, a terceira, com 15. Ciente da importância da partida, o volante vascaíno Guiñazu aguarda ansiosamente por jogar no fim de semana.

"Acho que clássico é tudo. O jogador se prepara, sonha, deita pensando em como vai ser o jogo. Os clássicos têm marcado jogadores na historia dos clubes, então é diferente, tem que jogar diferente, tem que sentir diferente. Eu, pessoalmente, amo esse tipo de jogo e tomara que seja um clássico legal, com disputa só no futebol, e que o pessoal que está vendo de fora se divirta e veja um jogo bem jogado", disse o argentino.

NOVIDADE

Caso seja regularizado até sexta-feira, o meia Douglas, recém-chegado ao Vasco, poderá reforçar a equipe contra o Flamengo. O jogador foi apresentado oficialmente na terça-feira e já treinou com os companheiros em São Januário.