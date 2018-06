Com Cahill chamado para a sua 4ª Copa, Austrália confirma lista final de 23 nomes

Aos 38 anos de idade, o veterano Tim Cahill está prestes a disputar a sua quarta Copa do Mundo pela Austrália. O atacante foi confirmado neste sábado (já domingo no horário australiano) na lista final de 23 convocados do time nacional para o Mundial que começa no próximo dia 14, na Rússia.

+ Na volta de Neuer à Alemanha, Áustria vence de virada e quebra tabu de 32 anos

+ Kane marca e Inglaterra vence Nigéria em penúltimo amistoso antes da Copa

O técnico Bert van Marwijk cortou quatro nomes de uma pré-lista de 27 chamados para um período de treinos que a seleção do país realizou na Turquia. Grande estrela do futebol australiano, Cahill disputará a sua quarta Copa consecutiva, depois de atuar pela equipe nacional em 2006, na Alemanha, em 2010, na África do Sul, e finalmente em 2014, no Brasil.

O volante Mark Milligan, de 32 anos, também foi chamado para jogar o seu quarto Mundial consecutivo, mas no primeiro deles, em solo alemão, não atuou em nenhuma das partidas realizadas pela seleção na competição.

O lateral croata naturalizado australiano Fran Karacic, os meio-campistas Josh Brillante e James Troisi e o atacante Nikita Rukavytsya foram os quatro jogadores que figuravam na pré-lista de 27 convocados e acabaram sendo cortados da convocação final.

A Austrália disputará um último amistoso de preparação para a Copa na próxima semana, contra a Hungria, em Budapeste, antes de viajar para a Rússia, onde fará a sua estreia no Mundial no dia 16 de junho, contra a França, em Kazan, pelo Grupo C, no qual também terá pela frente como adversários o Peru e a Dinamarca.

"Eu acredito que este grupo de jogadores pode orgulhar a Austrália no maior torneio de futebol do mundo se nós continuarmos a trabalhar coletivamente e intensivamente durante as duas próximas semanas e dentro da competição", afirmou Van Marwijk após anunciar a lista final de convocados do país para o Mundial.

Confira a lista de convocados da Austrália para a Copa:

Goleiros - Mat Ryan (Brighton), Danny Vukovic (Genk) e Brad Jones (Feyenoord).

Defensores - Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshoppers Zurich).

Meio-campistas - Mile Jedinak (Aston Villa), Jackson Irvine (Hull City), Robbie Kruse (Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (Al Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town) e Tom Rogic (Celtic).

Atacantes - Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (FC Luzern), Matthew Leckie (Hertha Berlin), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Daniel Arzani (Melbourne City) e Jamie Maclaren (Hibernian).