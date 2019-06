Com Camilo, Chapecoense enfrenta Palmeiras para engrenar no Brasileirão

Em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense enfrenta o Palmeiras neste domingo, na Arena Condá, com a intenção de engrenar na competição. O técnico Ney Franco poderá contar com Camilo. Recém-contratado junto ao Internacional - o meia foi inscrito no BID e poderá estrear no confronto marcado para as 19 horas.

Durante os treinos desta semana, a Camilo foi testado na equipe titular, mas a tendência é que fique como opção para o segundo tempo. Caso seja escalado, deverá entrar no lugar de Renato Kayzer. O ex-atleta da Ponte Preta está na trinca ofensiva da equipe catarinense ao lado de Arthur Gomes e Everaldo.

"A gente sabe da qualidade do Palmeiras. Eles tem um elenco muito forte e são o atual Campeão Brasileiro. Tanto o time titular, quanto o time reserva, o elenco todo deles é muito bom. Então a gente tem que treinar bem essa semana, aproveitar bem o trabalho do professor Ney, e, se Deus quiser, sair com a vitória no jogo de domingo", disse Tiepo.

Embalado com a vitória, por 2 a 1, diante do Cruzeiro, a Chapecoense aparece no meio da tabela de classificação, com sete pontos. O time catarinense precisa vencer o Palmeiras para se afastar da zona de rebaixamento.