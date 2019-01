Com camisa 9 vaga, Flamengo define numeração fixa da temporada

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a numeração fixa que será utilizada por seus jogadores ao longo da temporada. O grande destaque ficou por conta da ausência de um dono para a camisa 9, utilizada normalmente pelo centroavante titular da equipe e que está sem dono desde a saída de Paolo Guerrero.

Uribe terminou a temporada como titular do comando de ataque, enquanto Henrique Dourado e o jovem Lincoln eram as outras opções. Mesmo com a ausência do peruano, negociado com o Internacional, no entanto, estes jogadores utilizarão as camisas 20, 19 e 29, respectivamente.

A tendência é que o Flamengo ainda tente no mercado um nome para ser o titular absoluto do setor. O favorito é Gabriel, artilheiro do Brasileirão em 2018 pelo Santos, que poderia assumir a camisa 9. A liberação junto à Inter de Milão, dona de seus direitos, porém, é complicada.

Único reforço confirmado pelo clube até o momento, Rodrigo Caio assumiu a camisa 3, que não teve um dono no ano passado. Jogador mais caro da história do time rubro-negro, o atacante Vitinho deixou o número 14 e assumiu o 11, que era de Lucas Paquetá, negociado com o Milan.

A camisa 10 segue de posse do meia Diego, que tem futuro indefinido no clube. O jogador de 33 anos tem contrato somente até o meio do ano e estaria na mira do Orlando City, mas manteve o número para esta temporada.

Confira a numeração do Flamengo para esta temporada:

1 - Diego Alves

2 - Rodinei

3 - Rodrigo Caio

4 - Juan

5 - Willian Arão

6 - Renê

7 - Everton Ribeiro

8 - Cuellar

10 - Diego

11 - Vitinho

13 - Trauco

16 - Ronaldo

18 - Jean Lucas

19 - Henrique Dourado

20 - Uribe

21 - Pará

25 - Piris da Motta

26 - Thuler

28 - Berrío

29 - Lincoln

31 - Kleber

37 - César

40 - Thiago Santos

43 - Léo Duarte

44 - Rhodolfo

45 - Gabriel Batista

53 - Lucas Silva

55 - Dantas

56 - Hugo Moura