Com campanha de 'rebaixado' no 2º turno, Vasco recebe o Joinville pela Série B

Não fosse a boa campanha do primeiro turno, o Vasco estaria próximo à zona de rebaixamento da Série B. Com apenas seis pontos nesta segunda metade da competição, o time carioca caiu de rendimento e entra pressionado, nesta sexta-feira, no estádio de São Januário para seguir na liderança contra o Joinville, às 21h30, pela 26ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Com aproveitamento de apenas 27,7% dos pontos disputados nos seis jogos do segundo turno, à frente somente de CRB, Náutico, Oeste e Ceará, o Vasco ainda é o líder da competição, mas ao lado do Atlético Goianiense, que tem os mesmos 46 pontos e perde no número de vitórias (13 a 12). Na luta contra o rebaixamento, o Joinville é o penúltimo colocado, com 24 pontos.

Além da queda de rendimento, o técnico Jorginho tem tido problemas na escalação da equipe, principalmente no meio de campo, com várias mudanças. Contra o Goiás, o meio teve apenas Douglas, Andrezinho e Nenê, com Yago Pikachu mais avançado ao lado de Éderson e Júnior Dutra. A formação teve problemas e o treinador teve de lançar Marcelo Mattos no lugar de Éderson durante o decorrer do jogo.

Dessa vez, Jorginho deve promover mais alterações, com os retornos de Rodrigo, Julio Cesar e Jorge Henrique nos lugares de Jomar e Henrique. A dúvida está na saída do terceiro jogador. Éderson não atuou bem no último jogo e está cotado para ficar no banco de reservas. Outra opção de Jorginho é a saída de Júnior Dutra. O período irregular tem incomodado os jogadores, que admitem o fraco rendimento.

"O problema é que não estamos conseguindo jogar como antes. Era um jogo fácil, alegre, que fluía bem. Nosso time tem qualidade para voltar a isso, encontrar esse jogo que perdemos. Depois da parada, não conseguimos mais encaixar", disse o zagueiro Rodrigo.

Apesar de ter perdido apenas um dos seis últimos jogos, o Joinville venceu apenas um confronto no período, no qual acumulou também quatro empates. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Naldo não joga. De volta ao time, Ligger forma dupla defensiva com Danrlei.